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Окупанти поранили українського військового

Наталя Дуляба

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Протягом минулої доби, 1 липня, збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

 

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв позиції українських військових поблизу Оріхового і Травневого.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», ворог обстрілював наших захисників неподалік Пісків та Авдіївки.

Окупанти використовували заборонені Мінськими домовленостями до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожого обстрілу 1 липня один український військовослужбовець отримав поранення. Його оперативно евакуювали до медзакладу та надали необхідну допомогу. Стан здоров’я воїна задовільний.

За підтвердженими даними розвідки, 1 липня наші оборонці знищили двох та поранили трьох загарбників. Окрім того, російські найманці втратили ще чотирьох поплічників та один вантажний автомобіль внаслідок підриву на вибухівці.

«Для придушення вогневих засобів загарбників наші захисники оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною. Українська відповідь була адекватною, після чого ворог припинив свою активність», – кажуть у штабі ООС.

Від початку доби 2 липня збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських захисників немає.

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