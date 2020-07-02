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Для потребуючих у Львові відкрили ще один пункт харчування

Наталя Дуляба

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У Львові запрацював ще один пункт гарячого харчування для бездомних та потребуючих осіб – у сквері на вул. Панча (бічна просп. Чорновола). Щовівторка тут зможуть поїсти щонайменше 60 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Новий пункт харчування для потребуючих працюватиме щовівторка з 14:00 год. Щотижня тут зможуть отримати безкоштовний обід та необхідні речі щонайменше 60 людей.

Зазначимо, що пункт харчування на вул. Панча створила ГО «Львівський блок» за підтримки мерії. Із бюджету Львова на це виділили 48 000 грн. Це не перший пункт харчування, який діє у місті для потребуючих та бездомних.

Так, щочетверга о 14:00 год. у парку «На валах» Спільнота взаємодопомоги «Оселя» організовує обіди для потребуючих. При храмі Христового Воскресіння, що на вул. Городоцькій, 319-А, теж функціонує соціальна їдальня (з понеділка до п’ятниці з 14:00 год.). На підтримку цих ініціатив на 2020 рік у бюджеті Львова передбачили 100 000 грн.

Також на вул. Кирилівській, 3-А працює Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб. Тут можна поїсти, помитися, заночувати й отримати необхідний одяг.

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