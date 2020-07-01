Збита на пішохідному переході львів’янка відсудила 100 тисяч компенсації

Шевченківський районний суд Львова визнав винним водія Івана Д., який збив жінку на пішохідному переході на вул. Панча. Його звільнили від відбування покарання, призначивши рік іспитового терміну, але постраждала відсудила у водія 100 тис. грн компенсації, пише Zaxid.net.

ДТП трапилась 7 вересня 2018 року на вул. Панча на нерегульованому пішохідному переході. Жінка переходила дорогу, коли її збило авто Skoda Fabia. Вона отримала кілька переломів. Першу медичну допомогу їй надала водійка, що їхала позаду винуватця ДТП. Після цього медики відвезли її у лікарню.

Іван Д. у свою провину у вчиненні ДТП не визнав, заявивши, що потерпіла сама кинулась йому під авто. Дослідивши усі докази у цій справі, зокрема і покази свідка, який заявив, що жінка не кидалась під автомобіль, суд визнав водія винним у вчиненні ДТП.

Суддя Павло Едер призначив Івану Д. покарання у вигляді одного року обмеження волі, але звільнив його від відбування цього покарання, встановивши рік іспитового терміну. Його також зобов’язали виплатити потерпілій 100 тис. грн моральної компенсації. Ще 40 тис. грн їй виплатить страхова компанія і 13 тис. грн винуватець ДТП і страхова сплатять за надання правової допомоги. На вирок суду може бути подана апеляція.