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У Львові помер художник та вітражист Валерій Шаленко

Наталя Дуляба

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На 73-му році життя відійшов у вічність відомий львівський художник, вітражист, графік, член правління Львівської обласної організації Національної спілки художників України Валерій Шаленко. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

Валерій Шаленко помер у середу вранці, 1 липня. До свого 73-річчя він не дожив місяць.

Громада Львова висловлює щирі співчуття рідним та близьким Валерія Шаленка.

Зазначимо, що Валерій Шаленко є родом зі Сокаля, що на Львівщині. Народився 31 липня 1947 року. Навчався у Сімферопольському художньому училищі імені Миколи Самокиша на спеціальності «Живопис», у 1966 році вступив до Львівського інституту прикладного і декоративного мистецтва (спеціальність «Художнє скло»), тоді ж оселився у Львові. Вчителями Шаленка були відомі митці Роман Сельський, Теофіл Максисько, Володимир Овсійчук, Яким Запаско.

Працював у львівських реставраційних майстернях Державного історико-архітектурного заповідника, у Львівському виробничому художньо-оформлювальному комбінаті, викладав композицію і живопис у Львівському художньому училищі імені Івана Труша.

Валерій Шаленко є автором комплексу вітражів для меморіального музею Івана Франка у Нагуєвичах («Франко і Галичина», «Захар Беркут», «Гуцульська сім’я», «Мойсей»). Також він створив 8 вітражів для храму св. Ольги та Єлисавети та низки мистецьких творів для інших церков Львова. До 200-ліття Тараса Шевченка створив цикл робіт «Навколо Тараса» за спогадами сучасників поета, які виставляв Львівський палац мистецтв. Малярські та графічні роботи митця є в приватних колекціях у Канаді, Греції, Чехії.

Також Валерій Шаленко є кавалером ордена святого архистратига Михаїла.

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