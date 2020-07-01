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У Дрогобичі чоловік до смерті побив власну дружину

Вероніка Рой

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У Дрогобичі поліцейські затримали 50-річного чоловіка, який до смерті побив власну дружину. Жінка отримала численні травми та померла у лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

30 червня до поліції від медиків надійшло повідомлення про те, що в одну з місцевих лікарень було доставлено пацієнтку – 46-річну жительку райцентру. Лікарі діагностували у жінки «важку поєднану травму, внутрішню кровотечу, забій головного мозку, переломи ребер» та інші тілесні ушкодження. Незважаючи на зусилля медиків, пацієнтка померла у реанімації.

Як встановили слідчі, тілесні ушкодження потерпілій наніс її чоловік – також житель Дрогобича віком 50 років. Під час побутового конфлікту, що стався ввечері 29 червня, він жорстоко побив дружину, спричинивши їй важкі травми.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від семи до десяти років.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

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