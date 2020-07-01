Спека і дощ: якою буде погода у Львові 2 липня

У четвер, 2 липня, у Львові буде спекотна та дощова погода. Температура коливатиметься вночі від +18 до +20, а вдень від +26 до +28. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Вночі 2 липня температура повітря становитиме 18-20 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +28°С.

Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Мінлива хмарність, вдень пройдуть дощі. Така ж погода здебільшого пануватиме на всій території Львівщини.

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Синоптики також прогнозують, що 2 липня на значній території України буде спекотна та сонячна погода, подекуди хмарно. Локальні дощі з грозами пройдуть на Сході України, а саме у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.