Сексуальне насильство: на Сихові напали на 20-річну дівчину

У Львові затримали чоловіка, який напав на 20-річну львів’янку: погрожуючи ножем, він вчинив сексуальне насильство та пограбував дівчину. Інцидент стався 6 червня на вулиці Бережанській у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У Сихівський відділ поліції на початку червня звернулась 20-річна львів’янка, яка повідомила про скоєння щодо неї сексуального насильства.

За її словами, 6 червня близько 22:30 на вулиці Бережанській у Львові на неї напав невідомий чоловік. Погрожуючи ножем, він силоміць затягнув її у безлюдне місце, вчинив сексуальне насильство, після чого відібрав у жертви гроші та особисті речі і втік.

Правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний 33-річний житель Тернопільської області, який тимчасово проживає у Львові. 30 червня поліцейські затримали зловмисника та, за рішенням суду, взяли його під варту терміном на 60 діб.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.153 (Сексуальне насильство – вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи) та ч.1 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що йому загрожує – до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.