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Політична партія «Народний Рух України» оголосила, що йде на місцеві вибори

Ольга Денисяка

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Політична партія «Народний Рух України» буде брати участь у місцевих виборах 2020 року. Про це у середу, 1 липня, повідомив заступник голови політичної партії Андрій Корнат, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Заступник голови політичної партії Андрій Корнат заявив, що партія «Народний Рух України» йде на місцеві вибори у 2020 році.

«Рух можна охарактеризувати трьома словами: ідейність, демократія та праця. Як вчив нас митрополит Андрей Шептицький: «Не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою, невтомною працею любіть Україну!» Саме тому ми заявляємо, що йдемо на вибори до місцевих рад. Ми йдемо до людей. Нам немає чого приховувати і праця для України нам в радість», – повідомив Андрій Корнат.

Своєю чергою голова Львівської Крайової організації «Народного Руху України» Сергій Дзядик зазначив, що впевнений в тому, що на цьогорічних виборах партія здобуде чималу підтримку виборців.

«Народний Рух України» – це понад чотири тисячі «рухівців» у Львівській області. Це – 26 районних організацій, 450 депутатів місцевого самоврядування та 15 фракцій в районних радах. Це люди, які несуть відповідальність. Я впевнений, що «Рух» на цих виборах здобуде багато голосів, адже людям набридли пустопорожні обіцянки і вони хочуть бачити того, хто буде виконувати ці обіцянки. Я з чистим сумлінням можу заявити, що «Народний Рух України» був, є і буде», – зазначив Сергій Дзядик.

Зазначимо, що Народний Рух України заснований 1989 року, як громадсько-політичне об’єднання «Народний рух України за перебудову». З 1992 року Народний Рух України сформувався, як політична партія, лідером якої став В’ячеслав Чорновіл.

Фото: Львівський портал

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