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На Золочівщині вантажівка насмерть збила 10-річну дівчинку

Вероніка Рой

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У середу, 1 липня, у Золочівському порталу вантажівка насмерть збила 10-річну дівчину. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

ДТП сталася 1 липня близько 13.00 год. у селі Підгайчики Золочівського району. Водій вантажівки «Iveco», 33-річний львів’янин, скоїв наїзд на 10-річну місцеву мешканку. Від отриманих травм дівчинка померла на місці події.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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