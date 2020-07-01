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Дванадцять песиків із ЛКП «Лев» шукають нових господарів

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12 безпритульних собак із ЛКП «Лев» шукають нові домівки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі комунального підприємства.

 

РИЖУЛЯ, 3 роки. Місце відлову: вул. Коломийська. Маленька, ніжна мадмуазель. Гуляє на повідку, має не худеньке та видовжене тільце і хороші манери.

РОБЕРТ (де Ніро), 1 рік. Місце відлову: вул. Зернова. Молодий, ідеальний хлопець: для дамочок – ніжний кавалер, а для чоловіків – друг і напарник. Має дуже солодкий ніс.

НІКО, 4 роки. Місце відлову: вул. Лемківська. Великий, плюшевий, щасливий пес. Зовсім не грізний. Гуляти на повідку, застрибувати в машину, давати лапу – все вміє.

КОРА, 4 роки. Місце відлову: вул. Виговського. Лагідна, слухняна і дуже печальна дівчинка. На ній був ошийник, тож сподіваємося, що вона просто загубилася, і скоро по неї прийдуть.

ДІГГІ, 3 роки. Місце відлову: вул. Мечнікова. Вродлива, хитра самобутня і дуже незалежна собачка. Має перчинку в характері. Заняття з кінологом підуть їй на користь.

БАЛЬТАЗАР, 3 роки. Місце відлову: вул. Промислова-Бойова. Великий, класний і дуже харизматичний собака. На 90% добрий, а з 10% – треба попрацювати.

КОНАН, 10 років. Місце відлову: вул. П’ясецького. Який це ніжний, завжди усміхнений і теплий пиріжок! Має занедбану шерсть, але після купання помолодшає на 3 роки.

РИЖИЙ, 12 років. Місце відлову: вул. Пимоненка. Старенький добряк. Приїхав до нас на повторну вакцинацію, бо знає, що про здоров’я потрібно дбати.

РЕБЕККА, 5 років. Місце відлову: вул. Миколайчука. Потішна собачка, дуже впевнена в собі і в тому, що вона красуня. Маленька, не набагато більша за кота.

КАЙРА, 6 років. Місце відлову: вул. Данила Апостола. Дуже мила дамочка, схожа на овечку. Контактна, ніжна, любить поїсти. Вродлива, абсолютно біла, тільки ніс і очі – коричневі.

БОНД (007), 1 рік. Місце відлову: вул. Замарстинівська-Гайдамацька. Малий, смішний і трішки наляканий хлопчик. До Джеймса Бонда йому ще далеко, але над його відвагою ми попрацюємо.

СНІЖОК, 3 роки. Місце відлову: вул. Б. Хмельницького. Великий хороший хлопець з великим рожевим носом. Покірний, довірливий, має дуже м’який характер. Любить дівчат і зелену травичку.

Зазначимо,  ЛКП «Лев» працює без вихідних з 8:00 до 20:00. Знаходиться комунальне підприємство у Львові на вулиці Промисловій, 56.

Фото: ЛКП «Лев»

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