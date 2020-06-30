У Трускавці в замкненій квартирі знайшли тіло чоловіка

У неділю, 29 червня, у Трускавці в квартирі на п’ятому поверсі багатоповерхівки правоохоронці знайшли тіло 42-річного власника помешкання. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Так, о 16:16 год. рятувальникам повідомили, що на вулиці Стуса, 4 в квартирі на п’ятому поверсі довго не відчиняє двері власник помешкання.

Надзвичайники допомогли поліції потрапити до квартири, де знайшли тіло 42-річного чоловіка. Зараз правоохоронці встановлюють обставини події.