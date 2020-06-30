У Львові стартує Місяць авторських читань

У середу, 1 липня, розпочинається Місяць авторських читань 2020 – найбільший транскордонний фестиваль Центрально-Східної Європи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Місяць авторських читань (МАЧ) традиційно проходите щодня від 1 до 31 липня у Брно, Кошіце, Остраві, Вроцлаві та Львові.

«Почесною гостею МАЧ 2020 буде Угорщина, а у домашній лінії цього разу презентують чеських, польських та українських авторів і авторок», – зазначають організатори.

Цього року МАЧ у Львові відбувається повністю в режимі онлайн. Щовечора о 20:00 та о 21:30 год. всіх охочих запрошують слухати, дивитися, запитувати, знайомитися, читати і чути світ навколо.

Повна програма читань – за посиланням.

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Фото: ЛМР