На Самбірщині екскерівника підприємства судитимуть за махінації з закупівлями

Повідомили про підозру колишньому керівнику Самбірського комунального підприємства, який закупив на підприємство бульдозер 2008 року виробництва під виглядом нового, чим спричинив шкоду на 1,8 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у прокуратурі Львівщини.

Інцидент стався у грудні 2017 року. Тоді керівник Самбірського комунального підприємства під час закупівлі належно прийняв товар. Мова йде про поставку на підприємство бульдозера 2008 року виробництва під виглядом нового.

При цьому, товар не відповідав умовам договору та технічній специфікації, що спричинило шкоду на понад 1,8 млн грн.

Такі дії службовця кваліфікували як службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Наразі вирішується питання про обрання фігуранту міри запобіжного заходу.