Де у Львові 1 липня не буде води?

У середу, 1 липня, 20 вулиць у Личаківському та Сихівському районах Львова будуть без водопостачання. Про це інформує Львівводоканал.

Водопостачання вимкнуть через заміну аварійної ділянки водопроводу на вул.Пасічній. Відтак з 09:00 до 24:00 год. буде припинено подачу води до низки вулиць у Личаківському та Сихівському районах міста:

Пасічна (непарна сторона від №71 до №175, парна сторона від №84 до №164),

Лисиницька – Всі будинки

Китайська – Всі будинки

М.Печери – Всі будинки

Соколина – Всі будинки

Кузьми – Всі будинки

Стешенка – Всі будинки

Латвійська – Всі будинки

Майорівка – Всі будинки

Садівнича – Всі будинки

Ярошинської – Всі будинки

Каштанова – Всі будинки

Глухий Кут – Всі будинки

А.Рудаки – Всі будинки

Шафарика – Всі будинки

Дж.Вашингтона – Всі будинки

Пасіки Галицькі – Всі будинки

Довга – Всі будинки

Пирогівка – Всі будинки

Пимоненка (буд.№17,19)

Крім цього, працюватимуть 1 липня з 10 год. працюватимуть водовозки: