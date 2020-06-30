Де у Львові 1 липня не буде води?

У середу, 1 липня, 20 вулиць у Личаківському та Сихівському районах Львова будуть без водопостачання. Про це інформує Львівводоканал.
Водопостачання вимкнуть через заміну аварійної ділянки водопроводу на вул.Пасічній. Відтак з 09:00 до 24:00 год. буде припинено подачу води до низки вулиць у Личаківському та Сихівському районах міста:
- Пасічна (непарна сторона від №71 до №175, парна сторона від №84 до №164),
- Лисиницька – Всі будинки
- Китайська – Всі будинки
- М.Печери – Всі будинки
- Соколина – Всі будинки
- Кузьми – Всі будинки
- Стешенка – Всі будинки
- Латвійська – Всі будинки
- Майорівка – Всі будинки
- Садівнича – Всі будинки
- Ярошинської – Всі будинки
- Каштанова – Всі будинки
- Глухий Кут – Всі будинки
- А.Рудаки – Всі будинки
- Шафарика – Всі будинки
- Дж.Вашингтона – Всі будинки
- Пасіки Галицькі – Всі будинки
- Довга – Всі будинки
- Пирогівка – Всі будинки
- Пимоненка (буд.№17,19)
Крім цього, працюватимуть 1 липня з 10 год. працюватимуть водовозки:
- Пасічна, 169-171
- Лисиницька, 11-11а
Вероніка Рой