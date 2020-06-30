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Де у Львові 1 липня не буде води?

Вероніка Рой

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У середу, 1 липня, 20 вулиць у Личаківському та Сихівському районах Львова будуть без водопостачання. Про це інформує Львівводоканал.

 

Водопостачання вимкнуть через заміну аварійної ділянки водопроводу на вул.Пасічній. Відтак з 09:00 до 24:00 год. буде припинено подачу води до низки вулиць у Личаківському та Сихівському районах міста:

  • Пасічна (непарна сторона від №71 до №175, парна сторона від №84 до №164),
  • Лисиницька – Всі будинки
  • Китайська – Всі будинки
  • М.Печери – Всі будинки
  • Соколина – Всі будинки
  • Кузьми – Всі будинки
  • Стешенка – Всі будинки
  • Латвійська – Всі будинки
  • Майорівка – Всі будинки
  • Садівнича – Всі будинки
  • Ярошинської – Всі будинки
  • Каштанова – Всі будинки
  • Глухий Кут – Всі будинки
  • А.Рудаки – Всі будинки
  • Шафарика – Всі будинки
  • Дж.Вашингтона – Всі будинки
  • Пасіки Галицькі – Всі будинки
  • Довга – Всі будинки
  • Пирогівка – Всі будинки
  • Пимоненка (буд.№17,19)

Крім цього, працюватимуть 1 липня з 10 год. працюватимуть водовозки:

  • Пасічна, 169-171
  • Лисиницька, 11-11а

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