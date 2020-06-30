60% українців негативно оцінюють ситуацію в країні, – опитування

Лише 19% українців вважають, події в Україні розвиваються у правильному напрямі. Такі результати опитування «Центру Разумкова», яке було проведе з 17 по 24 червня.

Згідно із опитуванням, 19% респондентів вказали, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, натомість 61% українців переконані, що події розвиваються в неправильному напрямі.

17,5% опитаних дотримуються думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років. Частка тих, вважає, що країна здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі, становить 43,5%. І 17% респондентів вважає, що Україна не здатна побороти існуючі проблеми.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 24 червня 2020 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.