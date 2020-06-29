У Львові третій день розшукують зниклого літнього чоловіка

У Львові тривають пошуки 71-річного Владислава Остапенка, який вийшов із дому на не повернувся. Про це Львівському порталу повідомили у пошуково-рятувальній волонтерській організації SARVA.

За інформацією від рідних, чоловік зник у суботу ввечері. Вийшов з дому у Львові по вулиці Любінській і не повернувся.

Прикмети: одягнений в штани і черевики, як на фото, літня кепка в сіточку.

Просимо всю інформацію повідомляти по телефону 102 або +380 (67) 196-33-51

Координатор від SARVA +380 93 624 9861

Чат пошуку у Telegram: https://t.me/SARVAUa_chat