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У Львові третій день розшукують зниклого літнього чоловіка

Андрій Котенський

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У Львові тривають пошуки 71-річного Владислава Остапенка, який вийшов із дому на не повернувся. Про це Львівському порталу повідомили у пошуково-рятувальній волонтерській організації SARVA.

 

За інформацією від рідних, чоловік зник у суботу ввечері. Вийшов з дому у Львові по вулиці Любінській і не повернувся.

Прикмети: одягнений в штани і черевики, як на фото, літня кепка в сіточку.

Просимо всю інформацію повідомляти по телефону 102 або +380 (67) 196-33-51

Координатор від SARVA +380 93 624 9861

Чат пошуку у Telegram:  https://t.me/SARVAUa_chat

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