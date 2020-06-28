У Львові сталася масова бійка зі стріляниною: є постраждалі

У неділю вночі, 28 червня, у Львові на вулиці Володимира Великого сталася масова бійка зі стрільбою за участі 10 людей. У результаті сутички вогнепальне поранення отримав 25-річний хлопець, ще один чоловік – тілесні ушкодження. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

Масова бійка сталася на вулиці Володимира Великого, 53 у Львові. Інформацію про сутичку зі стрільбою патрульні отримали о 01:47 год. Негайно приїхавши на місце події, копи побачили групу осіб з 10 людей.

«Вони показали особу, котра, з їхніх слів, стріляла у групу людей з предмету схожого на пістолет. Крім цього вони вказали на пораненого чоловіка. Один 40-річний чоловік мав тілесні ушкодження голови, подряпані руки та ноги, а одяг був розірваний. Також у іншого учасника сутички – 25-річного хлопця – виявили вогнепальну рану в області живота», – розповіли у патрульній поліції.

На місце події копи викликали дві карети швидкої медичної допомоги, котрі у супроводі поліцейських негайно доставили постраждалих в лікарню. Після огляду обох супроводили у Франківський відділ поліції для дачі пояснень.

Фото: Варта-1