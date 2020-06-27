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У Львові п’яна 60-річна жінка напала на поліцейського

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 26 червня, на вулиці Джерельній у Львові 60-річна, будучи у нетверезому стані, напала на поліцейського. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Близько 17.00 патрульні отримали виклик в одне із кафе на вулиці Джерельній у Львові. Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці виявили у квартирі двох осіб – чоловіка та жінку, котрі перебували у стані алкогольного сп’яніння, поводились агресивно, нецензурно лаялись та не реагували на зауваження поліцейських.

Поліцейські встановили особи громадян:  67-річного чоловіка та жінки віком 60 років, обоє – львів’яни. Під час оформлення матеріалів жінка несподівано напала ззаду на одного з копів та завдала йому кількох ударів по голові. В подальшому медики діагностували у правоохоронця «забій потиличної ділянки».

Обох правопорушників поліцейські доставили у відділ поліції, де слідчі відкрили за фактом кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Санкція статті передбачає покарання – обмеженням волі на термін до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Проводиться досудове розслідування.

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