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За вирубку дерев в заповіднику чоловіку загрожує до п’яти років тюрми

Андрій Котенський

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За порубку дерев у заповіднику на Сокальщині чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Правоохоронці встановили, що 24 червня, на території об’єкту природно-заповідного фонду, 64-річний мешканець Сокальського району здійснив порубку дерев цінних порід.

Слідчі Сокальського відділення поліції повідомили чоловіку про підозру в скоєні незаконної порубки, перевезення та збут лісу. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до п’яти років.

Досудове розслідування триває.

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