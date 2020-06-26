За вирубку дерев в заповіднику чоловіку загрожує до п’яти років тюрми

За порубку дерев у заповіднику на Сокальщині чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

Правоохоронці встановили, що 24 червня, на території об’єкту природно-заповідного фонду, 64-річний мешканець Сокальського району здійснив порубку дерев цінних порід.

Слідчі Сокальського відділення поліції повідомили чоловіку про підозру в скоєні незаконної порубки, перевезення та збут лісу. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до п’яти років.

Досудове розслідування триває.