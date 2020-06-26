ОСТАННІ НОВИНИ

Від приватизації приміщень Львів отримав майже 300 мільйонів

Ольга Денисяка

|

Впродовж 2019 року від приватизації комунального майна до міського бюджету надійшло 294 мільйони гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Так, протягом 2017 року від приватизації комунального майна до міського бюджету надійшло 74 млн грн, протягом 2018 року – 88 млн грн, та упродовж 2019 року – 294 млн грн.

Зазначимо, що торік місто продало у ProZorro один з найдорожчих лотів в історії Львова – нежитлові приміщення колишнього ресторану на площі Ринок, 19, 20 та 21. Об’єкт продано за 116 млн грн (ціна зросла на 21,8%).

Ціна продажу 1 кв. м площі об’єктів приватизації: 2017 рік – 12 894 грн, 2018 рік – 18 475 грн, 2019 рік – 50 284 грн.

Начальниця управління комунальної власності ЛМР Інна Свистун розповіла, що саме аукціони у системі ProZorro дають змогу отримувати максимальні надходження до бюджету, оскільки під час торгів значно зростає ціна об’єкту.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Професор Борис Кузьмінов: «Час на об’єктивний аналіз ситуації із СOVID-19 на Львівщині»
Юрій КМІТЬ для Львівського порталу
Професор Борис Кузьмінов: «Час на об’єктивний аналіз ситуації із СOVID-19 на Львівщині»

Нещодавно у Львові  запрацював сучасний медичний лабораторний центр НДІ епідеміології та гігієни ЛНМУ ім. Данила Галицьк...

Аеропорт «Львів» відновив роботу. Куди можна полетіти
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Аеропорт «Львів» відновив роботу. Куди можна полетіти

Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького з п’ятниці, 19 червня, відновив прийом пасажирських авіарейсів, що ...

Світ балету навиворіт
Соломія ГОЛОВІНА
Світ балету навиворіт

Витончені лінії силуетів, плавні рухи балерин і їхня невагомість завжди заворожують, викликають захоплення. Але за всією...

Здорове харчування у Львові: як обрати якісні продукти, не витрачаючи зайвих грошей
Анастасія ПИЖ
Здорове харчування у Львові: як обрати якісні продукти, не витрачаючи зайвих грошей

Якість і безпека для львів’ян є головними критеріями під час вибору продуктів. При цьому не надто важливо, товари якої ц...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...