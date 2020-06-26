Від приватизації приміщень Львів отримав майже 300 мільйонів

Впродовж 2019 року від приватизації комунального майна до міського бюджету надійшло 294 мільйони гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, протягом 2017 року від приватизації комунального майна до міського бюджету надійшло 74 млн грн, протягом 2018 року – 88 млн грн, та упродовж 2019 року – 294 млн грн.

Зазначимо, що торік місто продало у ProZorro один з найдорожчих лотів в історії Львова – нежитлові приміщення колишнього ресторану на площі Ринок, 19, 20 та 21. Об’єкт продано за 116 млн грн (ціна зросла на 21,8%).

Ціна продажу 1 кв. м площі об’єктів приватизації: 2017 рік – 12 894 грн, 2018 рік – 18 475 грн, 2019 рік – 50 284 грн.

Начальниця управління комунальної власності ЛМР Інна Свистун розповіла, що саме аукціони у системі ProZorro дають змогу отримувати максимальні надходження до бюджету, оскільки під час торгів значно зростає ціна об’єкту.