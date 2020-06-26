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У Львові відкривають ресторани та спортклуби. Які правила

Андрій Котенський

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Від сьогодні, 26 червня, заклади громадського харчування, спортивні клуби та групи денного перебування можуть приймати у приміщенні до 10 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

 

Як повідомив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, керівники закладів мають дотримуватися карантинних обмежень, а також забезпечити проведення ІФА-тестування працівників.

«Велика частина бізнесу довший час була закритою, однак зараз поетапно вона має повертатися і запускати економіку. Тому від сьогодні заклади громадського харчування, спортивні клуби, групи денного перебування можуть приймати у приміщенні до 10 осіб. Однак, обов’язково має бути температурний скринінг, має бути дезінфекція поверхонь, туалету, дотримання всіх необхідних заходів щодо безпеки. Якщо ж це не буде дотримано, то мобільні групи, які зараз працюють, будуть складати приписи щодо закриття. Натомість працівники закладів мають пройти ІФА-тестування, щоб визначити чи немає гострої стадії інфікування», – повідомив Андрій Москаленко.

Як уточнив посадовець, мова йде про запуск роботи закладів громадського харчування і систематичне тестування працівників. Якщо ситуація із кількість інфікованих буде покращуватися, то і в роботі закладів обмеження будуть послаблені.

За дотриманням карантину спостерігатимуть моніторингові групи.

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