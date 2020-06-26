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У Львові погодили план заходів «зеленого розвитку міста»

Соломія Головіна

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Виконавчий комітет Львівської міської ради 26 червня погодив план заходів «Зеленого міста» для Львова. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Власне план заходів передбачений до 2035 року. Серед основних проблем міста визначено: ТПВ (рекультивація, переробка, управління збором і т.д.); водопостачання і водоочистка (витоки, очистка стоків); негативний вплив транспорту (забруднення повітря, шумове забруднення, корки); енергоефективність; зелені зони і благоустрій.

Як зазначає мерія з посиланням на директора Інституту міста  Олександра Кобзарева, Львів – одне з пілотних міст в Україні щодо розробки стратегії «зеленого розвитку міста» за всіма напрямками – вода, транспорт, ТПВ тощо.

«Це велика робота, яка була ініційована Європейським банком реконструкції та розвитку, за фінансової підтримку уряду Чеської республіки, із залученням незалежних консультантів в галузі сталого розвитку. План дій «Зеленого міста» – єдина методологія, розроблена провідними міжнародними організаціями, яка дозволяє дивитись, наскільки ми рухаємось на сходинці сталого розвитку, що нам заважає, та яким чином ми можемо усунути проблеми. Вже 40 міст-партнерів ЄБРР прийняли собі таку методологію. Львів є першим в Україні, після нас у черзі стоїть Маріуполь та Київ», – цитує пресслужба ЛМР  посадовця.

 

Реалізація плану заходів обійдеться у 654 млн євро.

«Експерти дали фінансову оцінку. Це 654 млн євро на 15 років з трьох джерел фінансування – міського бюджету, міжнародних фінансових організацій, приватного сектору», – сказав Олександр Кобзарев.

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