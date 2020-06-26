У Львові двоє нетверезих водіїв потрапили в ДТП

Ввечері 25 червня та в ніч на 26 червня через нетверезих водіїв у Львові стались дві ДТП. Поліція виявила у них в крові перевищення норми алкоголю у понад 10 разів. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Так, вчора близько 21:00 год. на вулиці Енергетичній водій автомобіля Mercedes-Benz Vito не впорався з керуванням і в’їхав у поручні сходів, що ведуть до під’їзду.

Під час перевірки у водія виявили 2,26 проміле алкоголю в крові. Зазначимо, що норма – 0,2 проміле.

На львів’янина склали протоколи за порушення ПДР, що призвело до ДТП та керування транспортним засобом в стані сп’яніння. Також, на нього винесли постанову за керування без необхідних документів.

Ще один випадок трапився близько першої години ночі на вулиці Окружній.

«Водій автомобіля Citroen C5 впорався з керуванням і на вулиці Окружній зніс на своєму шляху дорожні знаки, в’їхав в ще кілька перешкод і перевернувся», – йдеться в повідомленні.

Перевірка на пристрої Drager показала результат 2,05 проміле. На 31-річного чоловіка склали аналогічні адмінматеріали, як і на попереднього водія.

Загалом, цієї ночі патрульні склали 13 протоколів на водіїв, які керували транспортними засобами в нетверезому стані.