ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові двоє нетверезих водіїв потрапили в ДТП

Ольга Денисяка

|

Ввечері 25 червня та в ніч на 26 червня через нетверезих водіїв у Львові стались дві ДТП. Поліція виявила у них в крові перевищення норми алкоголю у понад 10 разів. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Так, вчора близько 21:00 год. на вулиці Енергетичній водій автомобіля Mercedes-Benz Vito не впорався з керуванням і в’їхав у поручні сходів, що ведуть до під’їзду.

Під час перевірки у водія виявили 2,26 проміле алкоголю в крові. Зазначимо, що норма – 0,2 проміле.

На львів’янина склали протоколи за порушення ПДР, що призвело до ДТП та керування транспортним засобом в стані сп’яніння. Також, на нього винесли постанову за керування без необхідних документів.

Ще один випадок трапився близько першої години ночі на вулиці Окружній.

«Водій автомобіля Citroen C5 впорався з керуванням і на вулиці Окружній зніс на своєму шляху дорожні знаки, в’їхав в ще кілька перешкод і перевернувся», – йдеться в повідомленні.

Перевірка на пристрої Drager показала результат 2,05 проміле. На 31-річного чоловіка склали аналогічні адмінматеріали, як і на попереднього водія.

Загалом, цієї ночі патрульні склали 13 протоколів на водіїв, які керували транспортними засобами в нетверезому стані.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Професор Борис Кузьмінов: «Час на об’єктивний аналіз ситуації із СOVID-19 на Львівщині»
Юрій КМІТЬ для Львівського порталу
Професор Борис Кузьмінов: «Час на об’єктивний аналіз ситуації із СOVID-19 на Львівщині»

Нещодавно у Львові  запрацював сучасний медичний лабораторний центр НДІ епідеміології та гігієни ЛНМУ ім. Данила Галицьк...

Аеропорт «Львів» відновив роботу. Куди можна полетіти
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Аеропорт «Львів» відновив роботу. Куди можна полетіти

Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького з п’ятниці, 19 червня, відновив прийом пасажирських авіарейсів, що ...

Світ балету навиворіт
Соломія ГОЛОВІНА
Світ балету навиворіт

Витончені лінії силуетів, плавні рухи балерин і їхня невагомість завжди заворожують, викликають захоплення. Але за всією...

Здорове харчування у Львові: як обрати якісні продукти, не витрачаючи зайвих грошей
Анастасія ПИЖ
Здорове харчування у Львові: як обрати якісні продукти, не витрачаючи зайвих грошей

Якість і безпека для львів’ян є головними критеріями під час вибору продуктів. При цьому не надто важливо, товари якої ц...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...