На заправці в Новому Роздолі чоловіку проламали череп

На заправці в Новому Роздолі чоловіку проламали голову. Підозрюваного у жорсткому побитті вже затримали. За скоєне молодику загрожує до восьми років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Під час досудового розслідування співробітники поліції встановили, що 20 червня близько першої години ночі на території автозаправної станції, розташованої на вулиці Ходорівській у Новому Роздолі, зловмисник, 18-річний місцевий мешканець, жорстоко побив 25-річного чоловіка.

Медики діагностували у потерпілого відкриту черепно-мозкову травму та забій головного мозку.

«На місці події працювала слідчо-оперативна група. До розкриття злочину і встановлення особи зловмисника були залучені співробітники усіх служб та підрозділів відділення поліції… Особу зловмисника встановлено – ним виявився 18-річний житель Нового Роздолу», – розповів начальник Новороздільського відділення поліції підполковник поліції Руслан Ощеховський.

25 червня слідчі повідомили зловмиснику про підозру. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років позбавлення волі.