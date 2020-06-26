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На площі Ринок створять інклюзивний мистецький центр

Соломія Головіна

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Виконавчий комітет Львівської міської ради сьогодні, 26 червня, ухвалив рішення про створення інклюзивного мистецького центру на пл. Ринок, 42. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Для цього буде створено робочу групу, куди зокрема увійдуть: куратор арт-центру «Я Галерея», архітектор, Павло Гудімов; директор департаменту розвитку Наталія Бунда; доктор мистецтвознавства, доцент Львівської національної академії мистецтв Василь Косів; проєктний менеджер, історик Богдан Шумилович.

«Протягом останніх пів року робочою групою було напрацьовано концепцію цього центру. Управлінням охорони історичного середовища було розроблено проект, він зараз проходить експертизу. В цьому приміщення минулого року вже відбувався Український зріз, тобто воно вже було апробоване. Там є в складному стані дах і верхня частина будівлі, але сам будинок є дуже цінним об’єктом. Цього року хочемо розпочати роботи з ліквідації аварійності», – цитує пресслужба ЛМР заступника міського голови з питань розвитку Андрія Москаленка.

Загалом попередня вартість проєкту становить 5 млн грн.  Роботи сподіваються розпочати всередині серпня цього року.

Фото: ЛМР

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