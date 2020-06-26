Мешканця Буська знайшли мертвим на власному подвір’ї

Вранці 26 червня у Буську, що на Львівщині, на подвір’ї біля приватного будинку знайшли тіло 50-річного чоловіка з ножовим пораненням у груди. Також поруч була передсмертна записка. Зараз правоохоронці з’ясовують обставини смерті чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівської області.

Так, 26 червня на оперативну лінію «102» повідомили, що в місті Буськ у дворі приватного будинку, виявлено тіло чоловіка без ознак життя.

«Правоохоронці виявили на тілі 50-річного господаря ножове поранення у ділянці грудей», – йдеться в повідомленні.

Поруч знайшли передсмертну записку та ніж, який вилучили для проведення експертизи

Зараз поліцейські з’ясовують обставини події. Вирішується питання правової кваліфікації,