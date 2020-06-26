ОСТАННІ НОВИНИ

Мешканця Буська знайшли мертвим на власному подвір’ї

Ольга Денисяка

|

Вранці 26 червня у Буську, що на Львівщині, на подвір’ї біля приватного будинку знайшли тіло 50-річного чоловіка з ножовим пораненням у груди. Також поруч була передсмертна записка. Зараз правоохоронці з’ясовують обставини смерті чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівської області.

 

Так, 26 червня на оперативну  лінію «102» повідомили, що в місті Буськ у дворі приватного будинку, виявлено тіло чоловіка без ознак життя.

«Правоохоронці виявили  на тілі 50-річного господаря ножове поранення у ділянці грудей», – йдеться в повідомленні.

Поруч знайшли передсмертну записку та ніж, який вилучили для проведення експертизи

Зараз поліцейські з’ясовують обставини події. Вирішується питання правової кваліфікації,

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Професор Борис Кузьмінов: «Час на об’єктивний аналіз ситуації із СOVID-19 на Львівщині»
Юрій КМІТЬ для Львівського порталу
Професор Борис Кузьмінов: «Час на об’єктивний аналіз ситуації із СOVID-19 на Львівщині»

Нещодавно у Львові  запрацював сучасний медичний лабораторний центр НДІ епідеміології та гігієни ЛНМУ ім. Данила Галицьк...

Аеропорт «Львів» відновив роботу. Куди можна полетіти
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Аеропорт «Львів» відновив роботу. Куди можна полетіти

Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького з п’ятниці, 19 червня, відновив прийом пасажирських авіарейсів, що ...

Світ балету навиворіт
Соломія ГОЛОВІНА
Світ балету навиворіт

Витончені лінії силуетів, плавні рухи балерин і їхня невагомість завжди заворожують, викликають захоплення. Але за всією...

Здорове харчування у Львові: як обрати якісні продукти, не витрачаючи зайвих грошей
Анастасія ПИЖ
Здорове харчування у Львові: як обрати якісні продукти, не витрачаючи зайвих грошей

Якість і безпека для львів’ян є головними критеріями під час вибору продуктів. При цьому не надто важливо, товари якої ц...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...