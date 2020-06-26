Біля Ратуші підняли кримськотатарський прапор

Щорічно 26 червня корінний народ Криму – кримські татари відзначають День свого національного прапора. З цієї нагоди у Львові на флагштоці перед будівлею міської Ратуші підняли кримськотатарський прапор, висловивши підтримку кримським татарам. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Традиційно заходи у цей день відбуваються під гаслом: «Два прапора – єдина країна!». Урочисте підняття національного прапора кримськотатарського народу відбулося за участю громади кримських татар та за підтримки Львівської міської ради. Спочатку на флагштоці підняли прапор, а відтак виконали Гімн кримськотатарського народу та Гімн України.

«Останні 6 років День вшанування прапору кримськотатарського народу набув особливої важливості. У мого народу забрали право вшановувати пам’ять жертв геноциду, вшановувати свій національний прапор, навіть говорити рідною мовою теж небезпечно і складно. І тому сьогодні прапор є символом ненасильницького спротиву. Сьогодні, попри заборони, в багатьох місцях українського Криму майорітиме національний прапор кримськотатарського народу. Для нас цей день набув особливого значення – ми поруч з нашими братами-українцями відзначаємо цей день», – зазначив представник кримськотатарського народу Енвер Бекіров.

До слова, прапор кримських татар – це полотно блакитного кольору із зображеним на ньому золотистим гербом – тамгою. Після проголошення Україною незалежності, 1991 року блакитний стяг був прийнятий Курултаєм (національними зборами) кримськотатарського народу як національний.

Фото: ЛМР