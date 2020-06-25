У Львові продавчиня замкнула грабіжника в магазині ще до прибуття поліції

Ввечері 24 червня грабіжник вкрав три пакети продуктів з магазину на вулиці Личаківській у Львові. Чоловіку вдалось втекти, однак його співучасника продавчиня зачинила в магазині і відразу викликала поліцію. Згодом правоохоронці розшукали і самого втікача з вкраденими пакунками. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Інцидент стався близько 20:00 год. в магазині на вулиці Личаківській. Невідомий чоловік вкрав з магазину три пакети товарів і втік. Однак продавець встигла закрити магазин, де залишився товариш грабіжника.

Маючи детальний опис злочинця, поліцейські швидко його знайшли на вулиці Копальній.

25-річний чоловік, раніше судимий за крадіжки, зізнався, що це він викрав продукти і вказав місце де сховав їх. Пакунки знайшли в кущах на вулиці Мучній.

На місце події скерували слідчо-оперативну групу Личаківського відділу поліції.

Фото: Патрульна поліція