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Пологове відділення на Рапопорта закриють на півтора місяця

Соломія Головіна

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У пологовому відділенні 3-ї міської клінічної лікарні Львова, що на вул. Рапопорта, проведуть профілактичну дезінфекцію, а також замінять старий ліфт та відремонтують палати, тож відділення з 1 липня тимчасово не працюватиме.  Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Плануємо закриття пологового стаціонару з 1 липня на півтора місяця, хоча намагатимемось провести всі роботи якомога швидше. Найперше, ми замінимо ліфт, який повністю вичерпав свій ресурс і потребує невідкладної заміни. Також ми проведемо ремонт у 6 палатах і ординаторській. І тоді зробимо планову профілактичну дезінфекцію», – розповів головний лікар 3-ї міської клінічної лікарні Львова Вадим Олійник,

Відтак, у цей період породіль міста Львова прийматиме міський пологовий будинок на вул. Мечникова. Він, до слова, прийматиме також вагітних з екстрагенітальними патологіями (коли у майбутньої мами хворе серце чи інші органи), а також із імуноконфліктними ситуаціями. Також цей пологовий прийматиме й майбутніх мам, які матимуть ознаки респіраторного захворювання – там передбачили спеціальне окреме внутрішнє обсерваційне відділення з боксованими палатами.

Усіх же вагітних жінок, які матимуть передчасні пологи, прийматиме обласний перинатальний центр, що на вул. Дж. Вашингтона.

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