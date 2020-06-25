Кабмін дозволив достроково припинити обсервацію

Кабінет Міністрів України запровадив зміни до порядку самоізоляції при перетині кордону України. Громадяни, які вимушені відбувати обсервацію, можуть її припинити достроково, але за умови – отримання негативного ПЛР-тесту на коронавірус. Про це Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив під час позачергового засідання Уряду, 25 червня, передає кореспондент Львівського порталу.

Рішення Кабміну передбачає можливість припинити режим самоізоляції або обсервації для іноземців, які перетнули державний кордон та/або контрольні пункти пропуску з тимчасово окупованої території у разі одержання негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, який проведено після перетину державного кордону.

Водночас усі іноземці зобов’язані оформляти страховий поліс у компанії, яка зареєстрована в Україні, або в іноземній страховій компанії, яка має представництво на території України чи договірні відносини із компанією партнером в Україні. Страховку оформляють для покриття витрат, пов’язаних з можливим лікуванням COVID-19 та обсервацією на час перебування в Україні.

Як відомо обсервацію проходять громадяни, що прибули в Україну із країн із високим рівнем захворюваності на коронавірус. Міністерство охорони здоров’я також оприлюднило перелік держав зі значним поширенням COVID-19. У так звану «червону» знову увійшли 50 країн світу.

У МОЗ також назвали країни, повернувшись з яких потрібно проходити обсервацію.