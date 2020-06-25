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Яким має бути раціон собаки: ЛКП «Лев» дало рекомендації господарям чотирилапих

Соломія Головіна

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Досі точаться суперечки між прихильниками кормів та натуральної їжі. Багато господарів тварин рідко задумуються над раціоном своїх собак та годують їх їжею зі столу, що може суттєво зашкодити здоров’ю тварини. У ЛКП «Лев» розповіли, яким має бути харчування чотирилапих.

 

Якщо ви прихильник натуральної їжі та не бажаєте годувати собаку кормом, тоді подбайте про різноманітність раціону вашого улюбленця, важливо, щоб з кожною порцією їжі він отримував усі необхідні вітаміни та мінерали для свого здоров’я.

М’ясо. Не забувайте, що собаки – м’ясоїдні, тому основним елементом їх харчування має бути білок тваринного походження. Багатою на поживні речовини є  телятина, також корисним буде м’ясо індика та кроля, які добре засвоюються. Обережно варто ставитись до курятини, яка може викликати алергію у тварини.

Кістки. Не рекомендовано годувати собак кістками, оскільки вони з легкістю можуть пошкодити стравохід, стінки шлунку або кишківника.

Овочі. Присутність у раціоні собак овочів має дорівнювати приблизно 5% від усіх продуктів. З доступних овочів, які не викликатимуть алергічних реакцій та добре засвоюються можуть бути кабачок, буряк, кормовий гарбуз, морква.

Круп’яні каші. Також ви можете годувати свого улюбленцями різноманітними видами каш – рисова, вівсяна, кукурудзяна та гречана. З останньою слід бути обережними, внаслідок частого споживання гречки виникає загроза надмірного утворення зубного каменю у ротовій порожнині тварини. Тому варта комбінувати усі види круп.

Готовий корм. Ветеринари ПКВК ЛКП «Лев» радять своїм відвідувачам не експериментувати та харчуватись виключно готовим кормом. Якісний корм повинен містити усю необхідну кількість калорій, жирів, білків, вуглеводів, фосфору, кальцію, клітковини та інших поживних компонентів і мінералів, необхідних вашому улюбленцеві.

Корми для собак поділяються на декілька видів: вологий корм; cухий корм; лікувальні та спеціалізовані корми.

За своєю суттю мокрі і сухі корми можуть становити повноцінний раціон або поєднуватися між собою. Але важливо правильно підібрати їх з урахуванням складу і показань.

Не рекомендовано поєднувати корм з овочами чи м’ясом, це може викликати через нерівномірне співвідношення речовин, які потрапляють в організм тварини.

Необхідно звертати увагу на інформацію, що міститься на пакетах з кормом, зокрема на склад та порційність. До прикладу, якщо собака веде активний спосіб життя та витрачає більше енергії, то  потребує більші порції корму.

Лікар-ветеринар Першої комунальної ветеринарної клініки ЛКП «Лев» Ярослав Пасічняк наголошує, що здоров’я собаки на пряму залежить від його раціону: «Від правильної організації харчування залежить функціонування травної системи, стан шкіри, шерсті, м’язів, суглобів і кісток. Недостатньо збалансований раціон, порушення режиму харчування, годування шкідливими, забороненими для собаки продуктами зі столу господаря можуть призвести до серйозних проблем зі здоров’ям».

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