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З 25 червня тролейбус № 30 продовжить рух до університету ім. Івана Франка

Ольга Денисяка

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З четверга, 25 червня, рух тролейбусного маршруту № 30 продовжать до університету ім. Івана Франка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Так, від завтра, 25 червня, тролейбусний маршрут № 30 курсуватиме за таким маршрутом: Університет – Собор Святого Юра – Бандери – пл. Липнева – Смаль-Стоцького – Копистинського – Антоновича – Кульпарківська – Скнилівок – Скнилівок – Південний – Кульчицької – Любінська-Виговського – Залізнична РА – Патона – ЛОРТА – Ряшівська – Ряшівська – ЛОРТА- Патона – Залізнична РА – Любінська-Виговського- Кульчицької – Південний – Скнилівок – Скнилівок – Кульпарківська – Антоновича – Залізняка – Бандери – Собор Святого Юра – Устияновича – Університет.

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