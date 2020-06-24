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У Львові трамваї тимчасово не зупинятимуться на зупинці «Приміський вокзал»

Вероніка Рой

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З четверга, 25 червня, через реконструкцію вул. Чернівецької тимчасово скасують зупинку «Приміський вокзал» для трамваїв. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Зазначимо, зупинка «Приміський вокзал» тимчасово скасовується для трамваїв № 1, №4 та №9.

Також у ЛКП «Львівелектротранс» пообіцяли збільшити кількість трамваїв, що курсують до головного залізничного вокзалу Львова.

«Окрім того, зважаючи на відновлення роботи «Укрзалізниці», збільшено випуск трамваїв на маршрутах, які курсують до головного вокзалу. Зокрема, випуск вагонів на трамвайному маршруті № 1 збільшено до 6 одиниць, на трамвайному маршруті № 9 курсуватиме 8 одиниць рухомого складу, і на трамвайному маршруті № 4 – також 8 одиниць», – повідомили у ЛКП «Львівелектротранс».

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