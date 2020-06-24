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На Прикарпатті затопило собачий притулок: небайдужих просять допомогти

Вероніка Рой

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У місті Калуш, що у Івано-Франківській області, затопило притулок для тварин «Дім Сірка», у якому утримується понад 320 собак. Відтак небайдужих просять фінансово долучитися та допомогти притулку, перш за все, у відновленні вольєрів та закупівлі корму для тварин. Про це у Facebook інформує спільнота UAnimals.

 

Як повідомляється, у результаті підтоплень вода потрапила у вольєри, що зруйнувало устаткування і поставила під загрозу життя тварин. Більшість собак тимчасово передали на перетримку волонтерам, частину випустили на території з вольєрів. Втім існування самого притулку під загрозою.

«Гуманістичний рух UAnimals та БФ «Клуб Добродіїв»запускають офіційний збір допомоги затопленому притулку. Запит керівників «Дому Сірка» в першу чергу полягає у відновленні вольєрів після повені, ремонті устаткуванні та закупівлі корму та медикаментів для тварин. Саме на це буде витрачено зібрані кошти», – йдеться у повідомленні.

Активісти просять не лишати тварин у біді та долучитися до збору коштів.

Допомогти фінансово можна за цим посиланням.

Як відомо, через негоду в Івано-Франківській області підтоплено 4596 житлових будинків у 165 населених пунктах та зруйновано 90 мостів.

Фото: UAnimals.

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