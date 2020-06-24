Ігор Васюник: «10 людей на ресторан – це як «спробуйте не здохнути»

Громадсько-політичний діяч Ігор Васюник про дозвіл міської комісії з надзвичайних ситуацій приймати всередині кафе у Львові не більше 10 відвідувачів:

«Дозволила сьогодні влада Львова не більше 10 людей всередині закладів громадського харчування – кафе, ресторани, піцерії та інші. Рішення ухвалили, але думку людей, які працюють в цій сфері не запитали. У Львові це понад 2000 закладів, які дають кілька десятків тисяч робочих місць. Працює зараз лише 10% закладів. 25% вже закрилися – криза знищила.

Поспілкувався сьогодні з керівником Комітету з питань ресторанної галузі при Жіночій діловій палаті України Лідією Лукович, власницею ресторанів-кондитерських «Фраєрка» (зі всіх зараз працює лише один заклад). І от рішення дозволити перебувати до 10 людей в закладах громадського харчування проблеми взагалі не вирішує. Якщо це маленька кав’ярня – то ок. Якщо це ресторани на 300 м. кв. і більше, то вони навіть не будуть запускати роботу. Четвертий місяць карантину – всі на межі. І якщо так продовжиться – восени закриється до половини закладів громадського харчування.

Доцільно було б дозволити приймати відвідувачів всередині закладів хоча б з розрахунку 50% від посадкових місць. Цього достатньо для дотримання дистанції і щоб не було великого скупчення людей. Ну всі ж власники закладів громадського харчування зацікавленні дотримуватися заходів безпеки!

Економіка мусить працювати! Якщо продовжити тримати економіку на паузі – половина малого та середнього бізнесу просто не виживе. А наслідки від глибокої економічної кризи будуть набагато серйозніші, ніж від вірусу. Бо де безробіття – там бідність, зростання захворюваності та смертей, важка соціальна криза та ріст злочинності».