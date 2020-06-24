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У Львові алкомаркети звинувачують у несплаті податків

Ольга Денисяка

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Львівська мерія звернулась до Державної фіскальної служби та поліції через заклади, які неналежно сплачують акцизний податок. Зокрема, дві мережі алкомаркетів декларували продаж лише 1-3 пляшок алкоголю в день. Тобто суттєво занизили обсяги проданого і відтак платили значно менший акциз. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич зазначила, що деякі мережі значно зменшуються надходження акцизного податку. При тому, що на час карантину всі магазини, які торгували алкоголем, працювали і на них не було обмежень. Ще в лютому надходження акцизу складало 35,8 млн грн, а вже у травні сума надходжень зменшилась до 23,3 млн грн.

«За проведеною аналітикою ми побачили «цікаву» інформацію про дві мережі, які дуже мало сплачують акцизного податку. Виходить так, що магазин, який торгує виключно алкоголем та тютюном, в середньому, продає по 1−3 пляшки. Розуміємо, що це не відповідає дійсності, тому що їм було б не доцільно працювати», – зазначила Ірина Кулинич.

Також вона додала, що на доручення міського голови вже були скеровані листи в податкову і в поліцію, аби вжити заходів щодо цих мереж, забезпечити видачу чеків покупцям та повний перерахунок акцизного податку до бюджету.

У мерії не називають які саме мережі алкомаркетів підозрюють у неналежній сплаті податків. Проте на опублікованій інфографіці вказані мережі «Напої світу» та «Первак & Табак».

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Фото: ЛМР

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