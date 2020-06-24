Через карантин цього епідсезону українці менше хворіли на грип та ГРВІ

Цього епідсезону, з жовтня до травня, в Україні на грип та ГРВІ захворіли майже 5 млн людей. Це на 1,5 млн менше, аніж минулого року. Такий спад пов’язують із карантинними заходами, що впровадили через COVID-19. Про це інформують у Центрі громадського здоров’я.

«Із 30 вересня 2019 року до 17 травня 2020 року на грип та ГРВІ перехворіло 4,9 млн людей. Для порівняння, минулого сезону перехворіло 5,4 млн населення. Таке зниженням захворюваності можна пояснити карантинними заходами, які впровадили для боротьби із COVID-19. 160 181 людина потребувала госпіталізації, із яких 72% – це діти до 17 років», – йдеться у повідомленні.

Всього за цей епідсезон зареєстрували 71 летальний випадок від грипу, що підтверджено лабораторно методом ПЛР. Серед померлих було двоє дітей.

«Летальність від ускладнень грипу була спричинена наявністю у померлих супутніх хронічних захворювань та відсутністю вакцинації проти грипу. Кількість пацієнтів із тяжкою гострою респіраторною інфекцією, зокрема з пневмоніями, збільшився вдвічі, порівняно із минулим сезоном», – інформують у ЦГЗ.

Також у відомстві наголошують, що найкращий захист від грипу – вакцинація. Проте за цей епідсезон відсоток осіб, коті зробили щеплення від грипу, є низьким.

«З початку звітного сезону проти грипу вакцинувалися 238 079 людей (0,6% населення) при наявних 542 000 доз вакцини. Частка дітей серед щеплених становить 10,5%. Із 15,1 млн людей, які є у групі ризику, вакцинувалися лише 1,6 %. Із 379 000 медичних працівників від грипу імунізувалося 12,8%. Такий незначний обсяг охоплення щепленнями проти грипу не впливає на зниження захворюваності та не створює достатнього імунного прошарку серед людей, які є у групі ризику», – додають у Центрі громадського здоров’я.

Зазначимо, із початку епідсезону на Львівщині від грипу померли четверо людей. Першою на початку лютого від ускладнень померла 66-річна жінка. Також жертвами грипу стали 64-річна жінка, 78-річний чоловік, а також 30-річний чоловік. Усі вони звернулись за медичною допомогою на 3-4 день захворювання. Стан потерпілих ускладнився через наявність супутніх захворювань: цукрового діабету, хвороб серцево-судинної системи та нирок. В усіх випадках лабораторно підтвердився вірус грипу типу А.