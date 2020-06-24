37% українських лікарень не мають якісного інтернету – Мінцифри

В Україні до інтернету підключені 1 304 лікарні з-поміж 1 756 – це 74,26%. Разом з тим, 37% медзакладів не мають якісного інтернету. Про це свідчать результати дослідження, яке було проведене Міністерством цифрової трансформації.

«До оптичних технологій підключені 1 111 лікарень серед усіх. Тобто 37% лікарень не мають якісного інтернету, і це означає, що в таких закладах є суттєві обмеження у розвитку телемедицини та впровадження новітніх практик. До того ж, пацієнти, що проходять лікування у стаціонарі, та решта відвідувачів не мають змоги користуватись швидкісним wi-fi. Щоб усі пацієнти могли одночасно користуватись wi-fi, потрібне гігабітне підключення. Але така публічна мережа неодмінно має бути відокремлена від внутрішньої мережі лікарні, щоб ніяка персональна інформація про пацієнтів не потрапила до зловмисників», – зазначають у Мінцифри.

У міністерстві наголошують, що можливість надавати медичні послуги онлайн стала ще важливішою у період протиепідемічних заходів та обмежень, коли важливо дотримуватися карантину і залишатися вдома. У Мінцифри переконані, що більшість лікарень ще потребують підключення до швидкісного інтернету для можливості надавати послуги телемедицини.

«Наше завдання, щоб усі лікарні були забезпечені гігабітним інтернетом. Це відповідає європейській практиці. Для цього ми розробляємо Національний план розвитку широкосмугового доступу до інтернету та почнемо втілювати його в життя вже в наступному році», – зазначає Віце-прем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.