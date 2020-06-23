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В сквері у Львові ромка з ножем напала на львів’янина

Ольга Денисяка

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Ввечері 22 червня у сквері на площі Кропивницького у Львові поранили ножем 44-річного львів’янина. Чоловіка підрізала 31-річна жінка ромської національності, яку раніше розшукували за крадіжку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Правоохоронці встановили, що близько 21:00 год. між 44 – річним львів’янином та мешканцем Закарпаття виник конфлікт, у який втрутилась 31-жінка, також жителька сусідньої області.

Вона поранила львів’янина ножем в груди. Потерпілого госпіталізували в одну із львівських лікарень. З місця події вилучили ніж, який скерували на експертне дослідження.

У патрульній поліції Львівщини зауважили, що раніше жінку розшукували за крадіжку. А 33-річний чоловік, який був з нею, перебуває в розшуку за розбій.

Як зазначають свідки, напад скоїла жінка ромської національності.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за хуліганство. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті: позбавлення волі на термін від трьох до семи років.

Зловмисницю правоохоронці затримали, невдовзі суд обере їй запобіжний захід. Також вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру в скоєнні злочину. Триває досудове розслідування.

Фото: поліція

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