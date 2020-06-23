Українські бійці знищили двох окупантів та поранили ще трьох

На Донбасі минулої доби, 22 червня, збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього було поранено українського військового. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Ворог активно застосовував при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 та 82 мм, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Так, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил минулої доби отримав поранення.

«Утримуючи оборону та зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці діяли рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свою активність», – наголошують у штабі.

За даними розвідки, 22 червня українські захисники знищили двох та поранили трьох загарбників.