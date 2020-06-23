Спецслужби РФ намагалися завербувати мешканця Львівщини

Контррозвідка СБУ попередила факт вербування мешканця Львівщини спецслужбами Російської Федерації, які діють під прикриттям так званої «МДБ ДНР». Потерпілий мав збирати для РФ розвідувальну інформацію про українських військових, які брали участь у бойових діях на сході нашої країни. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ у Львівській області.

Як інформують у СБУ, мешканець Львівщини під час перебування на тимчасово окупованій території Донецької області був затриманий співробітниками ФСБ без повідомлення причини. Після цього чоловіка доставили до спецтюрми, яка розміщена в одному з готелів тимчасово окупованого Донецька. Впродовж декількох діб потерпілого психологічно виснажували та піддавали тортурам. Також зловмисники вимагали від українця надати інформацію про знайомих йому військовослужбовців і розташування військових частин на території Львівщини.

«Також, за підготовленим сценарієм, українця змусили брати участь у спеціальних інформаційних акціях проти України через підконтрольні російські ЗМІ. Після цього чоловіка під страхом фізичної розправи над ним і його родиною зловмисники схилили до співпраці з ФСБ РФ і відправили на підконтрольну українській владі територію нашої країни для збору розвідувальної інформації. Проте жодних дій на виконання завдань «кураторів» чоловік не вчиняв і добровільно повідомив СБУ про факт незаконного затримання і спроби вербування російськими спецслужбами», – розповіли у СБУ.

СБУ нагадує, що згідно ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, громадянин України звільняється від кримінальної відповідальності, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок з ними та про отримане завдання.

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Відео: СБУ