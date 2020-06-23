Шахрай, який ошукав львів’янку на 160 тисяч гривень, потрапив за ґрати на 7 років

Галицький районний суд Львова відправив за ґрати на 7 років чоловіка, котрий, видаючи себе за адвоката, ошукав жінку на 160 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

40-річний чоловік упродовж листопада-грудня 2019 регулярно телефонував до львів’янки, представлявся адвокатом її співмешканця та чинив психологічний тиск.

Ввівши жінку у оману, видурив у неї понад 160 тисяч грн. Кошти постраждала частинами перераховувала на банківську картку шахрая. Шахрай, у свою чергу, за допомогою додатку «Приват 24» перераховував гроші на рахунки інших осіб.

Галицький районний судом м. Львова виніс вирок, яким чоловіка засуджено на 7 років позбавлення волі.