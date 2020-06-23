На вулиці Величковського облаштують новий спортивний комплекс. Візуалізація

На вулиці Величковського у Львові розпочали облаштування мультифункційного спортивного майданчику. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Передбачається, що спортивний майданчик Величковського, 16−18 у Львові матиме полівенілове покриття, зону для Street Workout, вуличні тренажери, футбольне поле з натуральною травою та бігові доріжки з поліуретановим покриттям. Роботи здійснює підрядна організація ТПК «Будспорт».

«Це будівництво першого з трьох запланованих комплексів в 2020-2021 роках. Тут буде мініфутбольний майданчик з натуральним покриттям, зона із вуличними тренажерами і громадський простір для відвідувачів. Об’єкт розбитий на 2 зони, зараз тримає перша черга будівництва. В цьому році ми облаштовуємо 8 спортивних майданчиків, але такого типу спортивна зона буде побудована вперше. Це буде повноцінний спортивний комплекс», – розповів директор ЛКП «Спортресурс» Ігор Самотій.

Візуалізація: ЛМР