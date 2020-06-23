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На трасі Київ-Чоп неподалік Львова облаштували додаткову смугу руху

Вероніка Рой

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На кільцевій транспортній розв’язці міжнародної траси М-06 Київ – Чоп у селі Гамаліївка, що біля Львова, облаштували додаткову смугу руху. Про це Львівському порталу повідомили у Службі автомобільних доріг Львівщини.

 

Як інформують у Службі автомобільних доріг, додаткову смугу транспорту на трасі Київ – Чоп у селі Гамаліївка облаштували підвищення рівня безпеки та комфортності дорожнього руху

«Дорожники поширили проїзну частину та влаштували конструктивні шари асфальтобетонного дорожнього покриття з попереднім посиленням основи. Наразі проводяться роботи з облаштування узбіччя. Попереду – заходи із організації дорожнього руху: влаштування дорожніх знаків та нанесення горизонтальної розмітки», – йдеться у повідомленні.

Відео: Служба автомобільних доріг Львівщини

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