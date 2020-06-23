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На Бродівщині рятувальники визволили коня, який впав у стічну яму

Соломія Головіна

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У селі Боратин Бродівського району рятувальники визволяли коня, який впав у стічну яму. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Інформація про нещасну тварину, яка впала у стічну яму глибиною 2 м, надійшла рятувальникам близько 15 год. 22 червня.

Рятувальники разом із місцевими мешканцями за допомогою пожежних рукавів, рятувальних мотузок та автомобіля з маніпулятором витягнули тварину на поверхню і передали тварину власникові.

Внаслідок інциденту тварина не постраждала.

Фото: ДСНС

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