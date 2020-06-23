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«Хлопці, ви – засранці!»: Зеленський знайшов секретний чат далекобійників і записав звернення

Вероніка Рой

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Президент Володимир Зеленський обурився діями далекобійників, які намагаються обійти зважування машин за допомогою соціальних мереж та руйнують українські дороги. Відповідне відеозвернення він записав до далекобійників в закритій групі у Viber. Відео з цього чату у Facebook поширив  журналіст Сергій Грішин.

 

«Ви знаєте, ми тут робимо «Велике будівництво» в країні, будуємо тисячі доріг, думаємо, як побудувати, згідно з планом, як в цьому році все встигнути, де взяти ці гроші. І вже будуємо, і вже багато доріг збудували. Не знав, що є така проблема, як зберегти дороги. Чому? Тому що їдуть машини, перевантажені, у них своя роботи, їм все одно, що держава витрачає один кілометр доріг приблизно 1 млн доларів США», – зазначив президент.

Для того, аби вирішити цю проблему, влада спільно зі Службою безпеки України,  Нацполіцією та Державтоінспекцією зробили пропускні пункти, щоб не було перевантаження автомобілів. Втім водії вантажівок й надалі продовжують оминати ці пункти та руйнувати дороги.

«Ми знайшли таку групу, яка називається «ГВК-Весовой контроль», у якій 17 864 людини, і долучився до неї.Подивився я, як далекобійники один одному кажуть, куди краще їхати, а куди – ні. Чесно кажучи, хочу сказати, що ви мене розвеселили. Хотів би вам просто сказати, що ви, хлопці, – засранці. Ми тут хочемо зробити щось хороше для країни, а ви допомагати не можете, то хоча б трішки не заважайте. Добре? Бо все одно всі чати ми знайдемо, і вас також знайдемо, і буде боляче», – підкреслив Зеленський.

Зазначимо, раніше Кабінет міністрів надав додаткові повноваження Міністерству внутрішніх справ і Національній поліції щодо здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів, щоб зупинити руйнування українських доріг.

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