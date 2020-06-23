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На Сколівщині легковик зім’яло у бляшанку після зіткнення з чотирма авто: є загибла

Вероніка Рой

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У вівторок вранці, 23 червня, у Сколівському районі Львівщині сталася аварія за участі п’яти автомобілів. У результаті ДТП загинула 37-річна жінка, ще одна людина постраждала. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

ДТП сталася близько 9.00 год. на автодорозі Київ-Чоп у селі Тухолька Сколівського району. 39-річний водій автомобіля ВАЗ-2105 не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Далі він зіткнувся з вантажівкою Renault Magnum, за кермом якого знаходився 46-річний житель Одеської області. Від удару легковик відкинуло і сталося зіткнення ще з трьома автомобілями: MAN, Mercedes та Skoda Rapid, які рухались у попутному напрямку.

У результаті ДТП на місці події загинула 37-річна пасажирка «Жигулів», жителька Волинської області. Водія цього ж автомобіля з тілесними ушкодженнями доставлено у лікарню.

Правоохоронці незабаром повідомлять водію «Жигулів» про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває.

Фото: Нацполіція Львівщини

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