Зеленський пообіцяв компенсувати штраф кав’ярі у Хмельницькому, де він порушив карантин

Президент Володимир Зеленський заявив, що добровільно спалить на рахунок кав’ярні у Хмельницькому, яку він відвідав із делегацією, суму, рівнозначну штрафу за порушення карантину. Про це інформує пресслужба Офісу президента.

«Як громадянин України відчуваю свою відповідальність за порушення карантину в Хмельницькому. Добровільно сплачу на рахунок закладу харчування суму, яка співвідносна з сумою штрафу. Водночас у разі винесення судом рішення про притягнення мене до адміністративної відповідальності виконаю його, як це передбачено законом України», – зазначив Володимир Зеленський.

Зазначимо, 3 червня під робочої поїздки Зеленський відвідав кав’ярню у Хмельницькому. При цьому, заклади харчування мали відкрити для відвідувачів свої зали лише з 5 червня, а до цього мали б працювати лише літні майданчики кафе. Крім цього, разом із Зеленським за одним столиком були щонайменше ще п’ять осіб.

10 червня Зеленський під час брифінгу повідомив журналістам, що за порушення карантинних обмежень йому виписали штраф.

19 червня Хмельницький міськрайонний призупинив провадження проти президента Володимира Зеленського за порушення карантину, адже відповідно до Конституції президент є недоторканним.