Зеленському виписали штраф за каву у Хмельницькому

Президент Володимир Зеленський заявив, що за порушення карантинних обмежень під час робочої поїздки на Хмельниччину йому виписали штраф. Про це він розповів під час спілкування зі ЗМІ у Чернігові, повідомляє Укрінформ.

«Можна зняти маску, так краще чути, а то буде, як на Хмельниччині, випишуть мені штраф, і в принципі правильно зробили», – звернувся він до журналістів на початку підходу до преси.

У Національній поліції України теж сьогодні оприлюднили інформацію про те, що на власника кафе у Хмельницьку та його відвідувачів склали адмінпротоколи.

Згідно із повідомленням Нацполіції, адмінпротоколи склали на президента України Володимира Зеленського, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, голову Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габінета та Хмельницького міського голову Олександра Симчишина.

Нагадаємо, порушення карантину тягне за собою штраф у розмірі від 17 000 до 34 000 гривень.

Зазначимо, 3 червня під робочої поїздки Зеленський відвідав кав’ярню у Хмельницькому. При цьому, заклади харчування мали відкрити для відвідувачів свої зали лише з 5 червня, а до цього мали б працювати лише літні майданчики кафе. Крім цього, разом із Зеленським за одним столиком були щонайменше ще п’ять осіб.