ОСТАННІ НОВИНИ

Зеленському виписали штраф за каву у Хмельницькому

Вероніка Рой

|

Президент Володимир Зеленський заявив, що за порушення карантинних обмежень під час робочої поїздки на Хмельниччину йому виписали штраф. Про це він розповів під час спілкування зі ЗМІ у Чернігові, повідомляє Укрінформ.

 

«Можна зняти маску, так краще чути, а то буде, як на Хмельниччині, випишуть мені штраф, і в принципі правильно зробили», – звернувся він до журналістів на початку підходу до преси.

У Національній поліції України теж сьогодні оприлюднили інформацію про те, що на власника кафе у Хмельницьку та його відвідувачів склали адмінпротоколи.

Згідно із повідомленням Нацполіції, адмінпротоколи склали на президента України Володимира Зеленського, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, голову Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габінета та Хмельницького міського голову Олександра Симчишина.

Нагадаємо, порушення карантину тягне за собою штраф у розмірі від 17 000 до 34 000 гривень.

Зазначимо, 3 червня під робочої поїздки Зеленський відвідав кав’ярню у Хмельницькому. При цьому, заклади харчування мали відкрити для відвідувачів свої зали лише з 5 червня, а до цього мали б працювати лише літні майданчики кафе. Крім цього, разом із Зеленським за одним столиком були щонайменше ще п’ять осіб.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мільйонери Ратуші
Наталя ДУЛЯБА
Мільйонери Ратуші

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2019 рік. А це означає, що всі держслужбовці прод...

Новеньке авто від «АТБ» отримала львів’янка: підбито підсумки унікальної акції
Анастасія ПИЖ
Новеньке авто від «АТБ» отримала львів’янка: підбито підсумки унікальної акції

Минулого вікенду отримали свої нагороди переможці безпрецедентної акції, яку провела  компанія «АТБ-Маркет», яка є найбі...

Пауза у Львівській опері. Як «реанімувати» театр після карантину
Соломія ГОЛОВІНА
Пауза у Львівській опері. Як «реанімувати» театр після карантину

Неосвітлені безлюдні коридори і осиротіла сцена. Ось уже понад два місяці у Львівській опері не проводяться жодні постан...

У пам’ять про Мирослава Скорика. Найцікавіші твори та факти про видатного маестро
Вероніка РОЙ
У пам’ять про Мирослава Скорика. Найцікавіші твори та факти про видатного маестро

1 червня усю Україну сколихнула сумна звістка: на 82-му році життя помер відомий український композитор, Герой України М...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...