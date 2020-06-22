«Укрпошта» відновила доставку посилок за кордон

Національний поштовий оператор «Укрпошта» почав відновлювати доставку відправлень прямими пасажирськими рейсами. Наразі посилки відправляють літаками авіакомпаній Lufthansa та KLM. Про це повідомили у пресслужбі «Укрпошти», передає Львівський портал.

Авіакомпанія Lufthansa доставляє посилки з України до Німеччини, а звідти вони будуть спрямовані до країн Європи, Південної Америки, Південної та Південно-Східної Азії, США, Китаю, Японії.

Авіакомпанія KLM доставляє посилки Укрпошти до Нідерландів, а звідти – до ПАР, ОАЕ, Нової Зеландії, Австралії, Колумбії, Перу, Панами та інших країн.

Поштові відправлення вилітатимуть 5 разів на тиждень на рейсах Lufthansa та тричі на тиждень на рейсах KLM.

«Із поступовим відновленням регулярного сполучення «Укрпошта» буде повертатися до перевезення іншими авіалініями, які до карантину постійно доставляли її відправлення», – додають у компанії.